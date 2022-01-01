Adresář Společností
Ingram Micro
Pracujete zde? Nárokujte si svou společnost

Ingram Micro Platy

Rozsah platů Ingram Micro se pohybuje od $10,091 v celkové kompenzaci ročně pro Softwarový inženýr na spodním konci do $264,924 pro Architekt řešení na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Ingram Micro. Naposledy aktualizováno: 8/12/2025

$160K

Dostaňte zaplaceno, ne buďte oklamáni

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme zvýšení o 30 000 $ a více (někdy i 300 000 $ a více).Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - náboráři, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Median $10.1K
Produktový designér
Median $168K

UX designér

Datový vědec
Median $83.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Obchodní analytik
$186K
Finanční analytik
$127K
Informatik (IT)
$146K
Marketing
$101K
Produktový manažer
$83.6K
Projektový manažer
$119K
Prodej
$72.5K
Obchodní inženýr
$20.7K
Vedoucí softwarového inženýrství
$81K
Architekt řešení
$265K
Technický manažer programu
$176K
UX výzkumník
$77.4K
Rizikový kapitálový investor
$66.7K
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Ingram Micro je Architekt řešení at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $264,924. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Ingram Micro je $92,702.

Doporučené práce

    Pro Ingram Micro nebyly nalezeny žádné doporučené práce

Související společnosti

  • Red Hat
  • Rackspace
  • A10 Networks
  • NETSCOUT
  • Domo
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje