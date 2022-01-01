Seznam společností
Domo
Domo Platy

Platy ve společnosti Domo se pohybují od $22,928 celkové roční kompenzace pro pozici Grafický designér na dolním konci až po $183,000 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Domo. Naposledy aktualizováno: 11/12/2025

Softwarový inženýr
Median $155K
Produktový designér
Median $115K

UX designer

Produktový manažer
Median $183K

Marketing
Median $183K
Administrativní asistent
$44.8K
Datový analytik
$125K
Grafický designér
$22.9K
Personalista
$141K
Prodej
$163K
Manažer softwarového inženýrství
$159K
Technický programový manažer
$77.4K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti Domo podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Domo je Produktový manažer s roční celkovou odměnou $183,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Domo je $140,700.

