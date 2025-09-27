Seznam společností
Helsing
Helsing Softwarový inženýr Platy

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in United Kingdom ve společnosti Helsing činí celkem £139K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Helsing. Naposledy aktualizováno: 9/27/2025

Mediánový balíček
Helsing
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Celkem za rok
£139K
Pozice
L3
Základní
£100K
Stock (/yr)
£38.2K
Bonus
£0
Roky ve společnosti
1 Rok
Roky zkušeností
5 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Helsing?

£121K

Nejnovější příspěvky platů
Platy stážistů

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Helsing podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Helsing in United Kingdom představuje roční celkovou odměnu £257,906. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Helsing pro pozici Softwarový inženýr in United Kingdom je £134,409.

Další zdroje