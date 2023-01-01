Seznam společností
Helsing Platy

Platy ve společnosti Helsing se pohybují od $166,892 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $254,285 pro pozici Programový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Helsing. Naposledy aktualizováno: 9/14/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $167K
Produktový manažer
$225K
Programový manažer
$254K

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Helsing podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Helsing je Programový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $254,285. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Helsing je $225,362.

