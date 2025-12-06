Seznam společností
Fiverr
Fiverr Marketing Platy

Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Fiverr. Naposledy aktualizováno: 12/6/2025

Průměrná celková kompenzace

$111K - $131K
Israel
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$97.4K$111K$131K$138K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Fiverr?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Marketing ve společnosti Fiverr in Israel představuje roční celkovou odměnu ₪465,347. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Fiverr pro pozici Marketing in Israel je ₪327,766.

