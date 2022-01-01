Seznam společností
Morgan Stanley
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Morgan Stanley Platy

Platy ve společnosti Morgan Stanley se pohybují od $21,750 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $399,990 pro pozici Hardwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Morgan Stanley. Naposledy aktualizováno: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softwarový inženýr
L3 $21.8K
L4 $32.1K
L5 $59.1K

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Softwarový inženýr zabezpečení kvality (QA)

Datový inženýr

Investiční bankéř
Analyst $140K
Associate $239K
Vice President $330K
Obchodní analytik
L3 $99K
L4 $118K
L5 $184K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Datový vědec
L3 $131K
L4 $166K
L5 $247K

Kvantitativní výzkumník

Finanční analytik
L3 $104K
L4 $125K
L5 $250K
Produktový manažer
L3 $177K
L4 $133K
L5 $180K
L6 $348K
Manažer softwarového inženýrství
L3 $29.6K
L4 $37.3K
L5 $68.7K
L6 $100K
Projektový manažer
L3 $127K
L4 $145K
Information Technologist (IT)
Median $130K
Obchodní operace
Median $66.8K
Technický programový manažer
Median $191K
Účetní
Median $115K

Technical Accountant

Prodej
Median $150K
Architekt řešení
Median $265K

Data Architect

Lidské zdroje
Median $160K
Právní
Median $187K
Venture kapitalista
Median $120K

Asociovaný pracovník

Analytik

Marketing
Median $120K
Administrativní asistent
$99.5K
Manažer obchodních operací
$296K
Obchodní rozvoj
$92.5K
Zákaznické služby
$50.1K
Úspěch zákazníků
$49.2K
Datový analytik
$58.6K
Hardwarový inženýr
$400K
Manažerský konzultant
Median $60K
Marketingové operace
$63.5K
Manažer produktového designu
$129K
Programový manažer
$196K
Personalista
$161K
Regulatorní záležitosti
$149K
Cybersecurity Analyst
$79.6K
UX výzkumník
$99.5K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Morgan Stanley je Hardwarový inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $399,990. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Morgan Stanley je $128,175.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Morgan Stanley

Související společnosti

  • Citi
  • Blackstone
  • Tradeweb
  • MarketAxess
  • Navient
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje