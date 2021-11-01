Seznam společností
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Platy

Platy ve společnosti Dimensional Fund Advisors se pohybují od $61,918 celkové roční kompenzace pro pozici Finanční analytik na dolním konci až po $221,000 pro pozici Architekt řešení na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Dimensional Fund Advisors. Naposledy aktualizováno: 10/12/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $149K
Architekt řešení
Median $221K
Obchodní analytik
$116K

Datový analytik
$128K
Finanční analytik
$61.9K
Information Technologist (IT)
$183K
Prodej
Median $180K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Dimensional Fund Advisors je Architekt řešení s roční celkovou odměnou $221,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Dimensional Fund Advisors je $149,050.

