Fidelity Investments Platy

Platy ve společnosti Fidelity Investments se pohybují od $7,960 celkové roční kompenzace pro pozici Lidské zdroje na dolním konci až po $446,667 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Fidelity Investments. Naposledy aktualizováno: 9/5/2025

$160K

Softwarový inženýr
L3 $89.4K
L4 $112K
L5 $148K
L6 $185K
L7 $240K
L8 $241K
L9|VP Software Engineering $447K

Mobilní softwarový inženýr

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Softwarový inženýr zabezpečení kvality (QA)

Datový inženýr

Produkční softwarový inženýr

DevOps inženýr

Inženýr spolehlivosti stránek

Krypto inženýr

Systémový inženýr

Datový vědec
L3 $99.6K
L4 $137K
L5 $180K
L6 $193K
L7 $231K
Produktový manažer
L5 $176K
L6 $174K
L7 $198K
L8 $291K
L9 $332K

Manažer softwarového inženýrství
L5 $273K
L6 $192K
L7 $213K
L8 $293K
Obchodní analytik
L4 $80.9K
L5 $112K
L6 $109K
IT specialista
L3 $82.8K
L5 $119K
L6 $159K
Architekt řešení
L6 $166K
L7 $233K

Datový architekt

Cloudový architekt

Cloud Security Architect

Finanční analytik
L3 $69.6K
L6 $138K
Zákaznické služby
Median $60K
Produktový designér
L4 $105K
L5 $140K

UX designér

Datový analytik
L3 $73.3K
L4 $87.4K
Manažerský konzultant
Median $160K
Projektový manažer
Median $163K
Manažer datové vědy
Median $250K
Marketing
Median $155K
Programový manažer
Median $192K
Analytik kybernetické bezpečnosti
Median $138K
Prodej
Median $96K
UX výzkumník
Median $240K
Aktuar
Median $135K
Technický programový manažer
Median $98K
Venture kapitalista
Median $185K

Principál

Účetní
$102K

Technický účetní

Administrativní asistent
$60.2K
Obchodní operace
$69.2K
Elektrotechnický inženýr
$398K
Lidské zdroje
$8K
Manažer produktového designu
$234K
Personalista
$70.4K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Fidelity Investments podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Fidelity Investments je Softwarový inženýr at the L9|VP Software Engineering level s roční celkovou odměnou $446,667. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Fidelity Investments je $157,072.

