Vanguard Platy

Platy ve společnosti Vanguard se pohybují od $50,250 celkové roční kompenzace pro pozici Úspěch zákazníků na dolním konci až po $348,250 pro pozici Obchodní operace na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Vanguard. Naposledy aktualizováno: 9/7/2025

$160K

Softwarový inženýr
TI05 $104K
TS01 $125K
TS02 $146K
TS03 $183K
TS04 $243K

Inženýr strojového učení

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Softwarový inženýr zabezpečení kvality (QA)

Datový inženýr

Datový vědec
TS02 $132K
TS03 $173K
Produktový manažer
Median $142K

Produktový designér
Median $120K

UX designér

Datový analytik
TS02 $133K
TS03 $153K
Projektový manažer
Median $128K
Manažer softwarového inženýrství
Median $195K
Účetní
Median $103K

Technický účetní

UX výzkumník
Median $128K
Finanční analytik
Median $85K
IT specialista
Median $115K
Marketing
Median $189K
Architekt řešení
Median $200K

Datový architekt

Cloud Security Architect

Technický programový manažer
Median $200K
Obchodní operace
$348K
Obchodní analytik
$144K
Zákaznické služby
$137K
Úspěch zákazníků
$50.3K
Lidské zdroje
$74.2K
Právní
$101K
Manažerský konzultant
$249K
Marketingové operace
$131K
Programový manažer
$216K
Prodej
$55.7K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Vanguard je Obchodní operace at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $348,250. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Vanguard je $134,989.

