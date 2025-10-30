Seznam společností
Creditas
  Platy
  Softwarový inženýr

  Všechny platy Softwarový inženýr

Creditas Softwarový inženýr Platy

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Brazil ve společnosti Creditas činí celkem R$262K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Creditas. Naposledy aktualizováno: 10/30/2025

Mediánový balíček
company icon
Creditas
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Celkem za rok
R$262K
Pozice
hidden
Základní
R$262K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$0
Roky ve společnosti
0-1 Roky
Roky zkušeností
11+ Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Creditas?
Block logo
+R$320K
Robinhood logo
+R$491K
Stripe logo
+R$110K
Datadog logo
+R$193K
Verily logo
+R$121K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Zahrnuté pozice

Backend softwarový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Creditas in Brazil představuje roční celkovou odměnu R$317,958. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Creditas pro pozici Softwarový inženýr in Brazil je R$239,644.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Creditas

Další zdroje