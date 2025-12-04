Seznam společností
Chainalysis
Průměrná celková kompenzace Lidské zdroje in United States ve společnosti Chainalysis se pohybuje od $236K do $322K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Chainalysis. Naposledy aktualizováno: 12/4/2025

Průměrná celková kompenzace

$253K - $305K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$236K$253K$305K$322K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Chainalysis podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Lidské zdroje ve společnosti Chainalysis in United States představuje roční celkovou odměnu $321,900. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Chainalysis pro pozici Lidské zdroje in United States je $235,875.

Další zdroje

