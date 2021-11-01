Adresář Společností
Chainalysis
Chainalysis Platy

Rozsah platů Chainalysis se pohybuje od $143,068 v celkové kompenzaci ročně pro Produktový designér na spodním konci do $310,896 pro Prodej na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Chainalysis. Naposledy aktualizováno: 8/17/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $160K
Produktový manažer
Median $211K
Vedoucí softwarového inženýrství
Median $290K

Administrativní asistent
$286K
Datový vědec
$162K
Lidské zdroje
$279K
Marketing
$178K
Produktový designér
$143K
Náborový pracovník
$162K
Prodej
$311K
Architekt řešení
$199K

Plán Nabývání Práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

U společnosti Chainalysis podléhají Akciové/kapitálové granty 4-letému plánu nabývání práv:

  • 25% nabývá se v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá se v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá se v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá se v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Chainalysis er $199,000.

