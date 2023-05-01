Broad Institute Platy

Adresář Společností
Rozsah platů Broad Institute se pohybuje od $102,485 v celkové kompenzaci ročně pro Projektový manažer na spodním konci do $185,000 pro Vedoucí softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Broad Institute. Naposledy aktualizováno: 8/23/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $145K

Full-stack softwarový inženýr

Datový vědec
Median $120K
Vedoucí softwarového inženýrství
Median $185K

Produktový manažer
Median $160K
Produktový designér
$114K
Projektový manažer
$102K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Broad Institute je Vedoucí softwarového inženýrství s roční celkovou kompenzací ve výši $185,000. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Broad Institute je $132,500.

