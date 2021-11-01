Seznam společností
Bluecrew
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
Nejlepší poznatky
  • Přispějte něčím unikátním o společnosti Bluecrew, co může být užitečné pro ostatní (např. tipy k pohovorům, výběr týmů, jedinečná kultura atd.).
    • O společnosti

    Bluecrew is the first hourly workforce-as-a-service provider: combining W-2 labor, a workforce management platform, and data + analytics for workplaces who have hourly workers and fluctuating demand.

    bluecrewjobs.com
    Webová stránka
    2014
    Rok založení
    320
    Počet zaměstnanců
    $50M-$100M
    Odhadované příjmy
    Sídlo společnosti

    Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

    Přihlaste se k odběru ověřených nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

    Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

    Doporučené pozice

      Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Bluecrew

    Související společnosti

    • Pluralsight
    • BlueVine
    • VTS
    • Bamboo Rose
    • Yapstone
    • Zobrazit všechny společnosti ➜

    Další zdroje