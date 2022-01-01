Pluralsight Platy

Seznam společností
Platy ve společnosti Pluralsight se pohybují od $62,559 celkové roční kompenzace pro pozici Manažer softwarového inženýrství na dolním konci až po $425,850 pro pozici Zákaznický úspěch na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Pluralsight. Naposledy aktualizováno: 11/28/2025

Softwarový inženýr
P2 $117K
P3 $141K
P4 $165K
P5 $217K

Full-Stack softwarový inženýr

Produktový manažer
P3 $151K
P4 $189K
P5 $343K
Datový analytik
Median $157K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Obchodní analytik
Median $86K
Zákaznický úspěch
$426K
Informační technolog (IT)
$80K
Marketingové operace
$102K
Manažer produktového designu
$241K
Projektový manažer
$87.1K
Prodej
Median $125K
Obchodní inženýr
$136K
Manažer softwarového inženýrství
$62.6K
Architekt řešení
$136K
Technický programový manažer
$116K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Pluralsight podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Pluralsight je Zákaznický úspěch at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $425,850. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Pluralsight je $135,675.

