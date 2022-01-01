Seznam společností
VTS
VTS Platy

Platy ve společnosti VTS se pohybují od $88,200 celkové roční kompenzace pro pozici Obchodní analytik na dolním konci až po $850,944 pro pozici Personalista na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti VTS. Naposledy aktualizováno: 11/13/2025

Softwarový inženýr
Median $115K

Full-Stack softwarový inženýr

Manažer softwarového inženýrství
Median $155K
Produktový designér
Median $92K

Produktový manažer
Median $116K
Obchodní analytik
$88.2K
Zákaznický servis
$118K
Zákaznický úspěch
$179K
Datový analytik
$161K
Hardwarový inženýr
$107K
Projektový manažer
$114K
Personalista
$851K
Prodej
$189K
Obchodní inženýr
$161K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$116K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti VTS podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti VTS je Personalista at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $850,944. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti VTS je $116,920.

