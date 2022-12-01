Adresář Společností
Berkeley Research Group
Berkeley Research Group Platy

Rozsah platů Berkeley Research Group se pohybuje od $62,310 v celkové kompenzaci ročně pro Administrativní asistent na spodním konci do $233,825 pro Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Berkeley Research Group. Naposledy aktualizováno: 8/13/2025

$160K

Konzultant v managementu
Median $100K
Administrativní asistent
$62.3K
Softwarový inženýr
$234K

Rizikový kapitálový investor
$101K

Asociovaný

FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Berkeley Research Group je Softwarový inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $233,825. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Berkeley Research Group je $100,250.

