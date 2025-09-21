Seznam společností
Berkeley Research Group
Berkeley Research Group Administrativní asistent Platy

Průměrná celková kompenzace Administrativní asistent in United States ve společnosti Berkeley Research Group se pohybuje od $50.2K do $71.3K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Berkeley Research Group. Naposledy aktualizováno: 9/21/2025

Průměrná celková kompenzace

$57K - $67.6K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$50.2K$57K$67.6K$71.3K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Berkeley Research Group?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Administrativní asistent ve společnosti Berkeley Research Group in United States představuje roční celkovou odměnu $71,300. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Berkeley Research Group pro pozici Administrativní asistent in United States je $50,220.

