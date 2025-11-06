Directori d'empreses
Zoom Enginyer de Programari Salaris a Greater Seattle Area

La compensació de Enginyer de Programari in Greater Seattle Area a Zoom oscil·la entre $149K per year per a ZP1 i $386K per year per a ZP4. El paquet de compensació year mitjà in Greater Seattle Area totalitza $274K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Zoom. Última actualització: 11/6/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
ZP1
(Nivell d'Entrada)
$149K
$110K
$30K
$8.9K
ZP2
$181K
$123K
$50.4K
$7.8K
ZP3
$240K
$165K
$60.9K
$13.7K
ZP4
$386K
$250K
$108K
$28.2K
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Zoom, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)



Títols inclosos

Enginyer d'Aprenentatge Automàtic

Enginyer de Programari Backend

Enginyer de Programari Full-Stack

Enginyer de Programari de Producció

Enginyer DevOps

Científic Investigador

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Zoom in Greater Seattle Area és una compensació total anual de $409,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Zoom per al rol de Enginyer de Programari in Greater Seattle Area és $216,400.

