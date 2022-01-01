Directori d'empreses
Zoom
Zoom Salaris

El salari de Zoom oscil·la entre $30,602 en compensació total anual per a un Científic de Dades a la banda baixa fins a $487,550 per a un Desenvolupament de Negoci a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Zoom. Darrera actualització: 9/19/2025

$160K

Enginyer de Programari
ZP1 $148K
ZP2 $196K
ZP3 $247K
ZP4 $346K
ZP5 $393K

Enginyer de Machine Learning

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Enginyer de Software de Producció

Enginyer DevOps

Científic de Recerca

Gestor de Producte
ZP3 $217K
ZP4 $283K
ZP5 $325K
Dissenyador de Producte
ZP3 $194K
ZP4 $271K

Dissenyador UX

Reclutador
ZP3 $206K
ZP4 $209K
Màrqueting
Median $225K

Gerent de Màrqueting de Producte

Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $310K
Vendes
Median $200K
Analista de Negoci
Median $137K
Analista de Dades
Median $210K
Analista de Ciberseguretat
Median $212K
Analista Financer
Median $155K
Gestor de Projectes
Median $145K
Recursos Humans
Median $188K
Enginyer de Vendes
Median $239K
Comptable
$192K

Comptable Tècnic

Assistent Administratiu
$42.2K
Gestor d'Operacions de Negoci
$259K
Desenvolupament de Negoci
$488K
Desenvolupament Corporatiu
$189K
Servei al Client
$73.7K
Operacions de Servei al Client
$83.1K
Gestor de Ciència de Dades
$114K
Científic de Dades
$30.6K
Dissenyador Gràfic
$259K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$131K
Jurídic
$296K
Operacions de Màrqueting
$456K
Gestor de Programes
$147K
Habilitació de Vendes
$143K
Arquitecte de Solucions
$223K

Arquitecte de Seguretat al Núvol

Gestor de Comptes Tècnic
$180K
Gestor de Programes Tècnics
$64K
Redactor Tècnic
$132K
Confiança i Seguretat
$94.6K
Investigador UX
$211K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Zoom, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Zoom és Desenvolupament de Negoci at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $487,550. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Zoom és $200,000.

