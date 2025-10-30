Directori d'empreses
XPENG Motors 小鹏汽车
XPENG Motors 小鹏汽车 Enginyer de Programari Salaris

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in United States a XPENG Motors 小鹏汽车 totalitza $300K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de XPENG Motors 小鹏汽车. Última actualització: 10/30/2025

Paquet Mitjà
company icon
XPENG Motors 小鹏汽车
Software Engineer
Los Angeles - Orange County
Total per any
$300K
Nivell
L5
Base
$200K
Stock (/yr)
$100K
Bonus
$0
Anys a l'empresa
2-4 Anys
Anys d'exp
5-10 Anys
Quins són els nivells professionals a XPENG Motors 小鹏汽车?
Últimes Enviaments de Salaris
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A XPENG Motors 小鹏汽车, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)



El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a XPENG Motors 小鹏汽车 in United States és una compensació total anual de $430,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a XPENG Motors 小鹏汽车 per al rol de Enginyer de Programari in United States és $280,000.

