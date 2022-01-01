Chewy Salaris

Directori d'empreses
El salari de Chewy oscil·la entre $41,392 en compensació total anual per a un Atenció al Client a la banda baixa fins a $557,200 per a un Gestor de Ciència de Dades a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Chewy. Darrera actualització: 11/18/2025

Enginyer de Programari
Software Engineer 1 $143K
Software Engineer 2 $207K
Software Engineer 3 $242K
Staff Software Engineer $362K

Enginyer d'Aprenentatge Automàtic

Enginyer de Programari Backend

Enginyer de Programari Full-Stack

Enginyer d'Intel·ligència de Negoci

Científic Investigador

Científic de Dades
Data Scientist 1 $116K
Data Scientist 2 $178K
Data Scientist 3 $226K
Staff Data Scientist $448K
Gestor de Producte
Senior Product Manager $244K
Associate Director Product Management $298K

Gestor d'Enginyeria de Programari
Software Development Manager $304K
Director $519K
Dissenyador de Producte
Median $170K

Dissenyador UX

Analista Financer
Median $140K
Gestor de Programes
Median $219K
Gestor de Programes Tècnics
Median $260K
Analista de Negoci
Median $170K
Màrqueting
Median $296K
Gestor de Projectes
Median $202K
Analista de Dades
Median $157K
Gestor d'Operacions de Negoci
Median $128K
Recursos Humans
Median $200K
Operacions de Màrqueting
Median $61.3K
Tecnòleg de la Informació (TI)
Median $230K
Operacions de Negoci
$112K
Desenvolupament de Negoci
$487K
Atenció al Client
$41.4K
Gestor de Ciència de Dades
$557K
Gestor de Disseny de Producte
$201K
Reclutador
Median $172K
Vendes
$145K
Arquitecte de Solucions
$251K

Arquitecte de Dades

No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Chewy, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (12.50% semestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (12.50% semestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (12.50% semestral)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Chewy és Gestor de Ciència de Dades at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $557,200. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Chewy és $204,651.

Altres recursos