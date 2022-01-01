Chewy Salaris

El salari de Chewy oscil·la entre $41,392 en compensació total anual per a un Atenció al Client a la banda baixa fins a $557,200 per a un Gestor de Ciència de Dades a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Chewy. Darrera actualització: 11/18/2025
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Chewy, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (12.50% semestral)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (12.50% semestral)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (12.50% semestral)
