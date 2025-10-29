La compensació de Enginyer de Programari in New Zealand a Xero oscil·la entre NZ$88.2K per year per a Associate Software Engineer i NZ$186K per year per a Lead Software Engineer. El paquet de compensació year mitjà in New Zealand totalitza NZ$141K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Xero. Última actualització: 10/29/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Associate Software Engineer
NZ$88.2K
NZ$84K
NZ$4.2K
NZ$0
Software Engineer
NZ$134K
NZ$120K
NZ$13.4K
NZ$0
Senior Software Engineer
NZ$154K
NZ$139K
NZ$13.8K
NZ$378.7
Lead Software Engineer
NZ$186K
NZ$166K
NZ$15.3K
NZ$4.3K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total


25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Xero, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)