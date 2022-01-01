Directori d'empreses
Ciena
Ciena Salaris

El salari de Ciena oscil·la entre $33,419 en compensació total anual per a un Redactor Tècnic a la banda baixa fins a $275,000 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Ciena. Darrera actualització: 10/13/2025

$160K

Enginyer de Programari
P1 $69.7K
P2 $84.9K
P3 $108K
P4 $105K

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Xarxes

Enginyer de Software d'Assegurament de Qualitat (QA)

Embedded Systems Software Engineer

Enginyer de Maquinari
P1 $67.7K
P3 $105K
P4 $155K

ASIC Engineer

Enginyer Òptic
Median $83.1K

Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $275K
Analista de Negoci
$86.7K
Servei al Client
$87.3K
Gestor de Ciència de Dades
$139K
Científic de Dades
$78.9K
Consultor de Gestió
$180K
Màrqueting
$252K
Enginyer Mecànic
$66.8K
Dissenyador de Producte
$101K
Vendes
Median $116K
Enginyer de Vendes
$150K
Arquitecte de Solucions
$110K
Gestor de Programes Tècnics
$95.8K
Redactor Tècnic
$33.4K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Ciena, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Ciena és Gestor d'Enginyeria de Programari amb una compensació total anual de $275,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Ciena és $103,078.

