VTEX Salaris

El salari de VTEX oscil·la entre $30,845 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $215,070 per a un Vendes a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de VTEX. Darrera actualització: 11/13/2025

Enginyer de Programari
Software Engineer $30.8K
Senior Software Engineer $42.3K
Consultor de Gestió
$84.1K
Màrqueting
$80.2K

Dissenyador de Producte
$51.6K
Gestor de Producte
$60K
Vendes
$215K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$212K
Arquitecte de Solucions
$66.5K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a VTEX és Vendes at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $215,070. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a VTEX és $66,455.

