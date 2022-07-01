Directori d'Empreses
SmartRecruiters
SmartRecruiters Salaris

El rang de salaris de SmartRecruiters varia de $42,339 en compensació total anual per a Enginyer de Programari a l'extrem inferior a $118,854 per a Gerent d'Enginyeria de Programari a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de SmartRecruiters. Última actualització: 8/18/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $42.3K
Gerent d'Enginyeria de Programari
Median $119K
Científic de Dades
$64.8K

Dissenyador de Producte
$53K
Gerent de Disseny de Producte
$103K
Gestor de Producte
$94.9K
PMF

El rol més ben pagat informat a SmartRecruiters és Gerent d'Enginyeria de Programari amb una compensació total anual de $118,854. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a SmartRecruiters és de $79,860.

Altres recursos