Directori d'empreses
Volvo Car
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Volvo Car Salaris

El salari de Volvo Car oscil·la entre $4,814 en compensació total anual per a un Redactor Tècnic a la banda baixa fins a $201,000 per a un Operacions de Negoci a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Volvo Car. Darrera actualització: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Enginyer de Programari
Median $66.3K

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Enginyer de Software d'Assegurament de Qualitat (QA)

Gestor de Producte
Median $71.1K
Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $96.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Científic de Dades
Median $64K
Comptable
$24.1K
Operacions de Negoci
$201K
Analista de Negoci
$82.6K
Analista de Dades
$58.7K
Enginyer de Maquinari
$22.6K
Dissenyador Industrial
$5.9K
Màrqueting
$52.6K
Enginyer Mecànic
$24.9K
Dissenyador de Producte
$83K
Reclutador
$90.2K
Arquitecte de Solucions
$69K
Redactor Tècnic
$4.8K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a Volvo Car és Operacions de Negoci at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $201,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Volvo Car és $65,187.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Volvo Car

Empreses relacionades

  • Arrival
  • SIXT
  • Truecaller
  • Fisker
  • General Motors
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos