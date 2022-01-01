Directori d'empreses
General Motors Salaris

El salari de General Motors oscil·la entre $44,446 en compensació total anual per a un Consultor de Gestió a la banda baixa fins a $277,400 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de General Motors. Darrera actualització: 9/13/2025

$160K

Enginyer de Programari
L5 $102K
L6 $123K
L7 $176K
L8 $257K

Enginyer de Software Mòbil

Enginyer de Machine Learning

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Enginyer de Xarxes

Enginyer de Software d'Assegurament de Qualitat (QA)

Enginyer de Dades

Enginyer de Software de Producció

Enginyer de Sistemes

Científic de Recerca

Científic de Dades
L5 $95.9K
L6 $124K
L7 $143K
L8 $203K
Enginyer de Maquinari
L5 $93.2K
L6 $107K
L7 $140K

Enginyer de Hardware Embegut

Enginyer Mecànic
L5 $89.7K
L6 $114K
L7 $135K
L8 $97.5K

Enginyer de Fabricació

Enginyer CAE

Gestor de Producte
L6 $109K
L7 $154K
L8 $190K
L9 $224K
Dissenyador de Producte
L5 $101K
L6 $111K
L7 $140K

Dissenyador UX

Arquitecte de Solucions
L6 $152K
L7 $162K
L8 $197K

Arquitecte de Dades

Arquitecte de Núvol

Arquitecte de Seguretat al Núvol

Analista de Negoci
L5 $107K
L6 $104K
L7 $130K
L8 $151K
Tecnòleg de la Informació (TI)
L5 $97K
L6 $100K
L7 $131K
L8 $135K
Gestor d'Enginyeria de Programari
L7 $200K
L8 $245K
L9 $277K
Gestor de Programes Tècnics
L6 $172K
L7 $132K
L8 $237K
Gestor de Projectes
L6 $114K
L7 $143K
Gestor de Programes
L6 $128K
L7 $160K
Analista Financer
L5 $98.9K
L6 $110K
Enginyer de Controls
L5 $94K
L6 $115K
Màrqueting
Median $120K
Reclutador
Median $200K
Desenvolupament de Negoci
Median $148K
Analista de Dades
Median $123K
Comptable
Median $100K

Comptable Tècnic

Analista de Ciberseguretat
Median $100K
Gestor de Ciència de Dades
Median $200K
Dissenyador Gràfic
Median $135K
Recursos Humans
Median $102K
Vendes
Median $100K
Assistent Administratiu
$60.5K
Gestor d'Operacions de Negoci
$225K
Desenvolupament Corporatiu
$86.2K
Servei al Client
$135K
Enginyer Elèctric
$137K
Jurídic
$116K
Consultor de Gestió
$44.4K
Operacions de Màrqueting
$89.6K
Enginyer de Materials
$213K
Enginyer Òptic
$198K
Investigador UX
$149K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A General Motors, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a General Motors és Gestor d'Enginyeria de Programari at the L9 level amb una compensació total anual de $277,400. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a General Motors és $130,446.

