Verbit Salaris

El salari de Verbit oscil·la entre $32,238 en compensació total anual per a un Reclutador a la banda baixa fins a $162,670 per a un Enginyer de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Verbit. Darrera actualització: 10/16/2025

Gestor de Producte
$130K
Reclutador
$32.2K
Enginyer de Programari
$163K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Gestor d'Enginyeria de Programari
$109K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Verbit és Enginyer de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $162,670. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Verbit és $119,343.

Altres recursos