Directori d'empreses
WSO2
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

WSO2 Salaris

El salari de WSO2 oscil·la entre $7,914 en compensació total anual per a un Científic de Dades a la banda baixa fins a $203,975 per a un Arquitecte de Solucions a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de WSO2. Darrera actualització: 9/2/2025

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Enginyer de Programari
Median $20K

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Científic de Dades
$7.9K
Arquitecte de Solucions
$204K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a WSO2 és Arquitecte de Solucions at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $203,975. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a WSO2 és $20,028.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a WSO2

Empreses relacionades

  • Netwrix
  • Verbit
  • Andela
  • Arcesium
  • Zoho
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos