upGrad Salaris

El salari de upGrad oscil·la entre $11,000 en compensació total anual per a un Vendes a la banda baixa fins a $53,752 per a un Enginyer de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de upGrad. Darrera actualització: 11/16/2025

Gestor de Producte
Median $21.6K
Màrqueting
Median $27.3K
Enginyer de Programari
Median $53.8K

Vendes
Median $11K
Científic de Dades
Median $22.6K
Desenvolupament de Negoci
$11.8K
Dissenyador de Producte
$14.3K
Gestor de Programes
$45.5K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$49.8K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a upGrad és Enginyer de Programari amb una compensació total anual de $53,752. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a upGrad és $22,635.

