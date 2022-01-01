Directori d'empreses
Unacademy
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Unacademy Salaris

El salari de Unacademy oscil·la entre $7,437 en compensació total anual per a un Desenvolupament de Negoci a la banda baixa fins a $108,771 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Unacademy. Darrera actualització: 10/12/2025

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Enginyer de Programari
Median $31.3K

Enginyer de Software Backend

Gestor de Producte
Median $28.8K
Comptable
$101K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

93 57
93 57
Analista de Negoci
$29.9K
Desenvolupament de Negoci
$7.4K
Analista de Dades
$30.1K
Científic de Dades
$42.6K
Recursos Humans
$63.9K
Màrqueting
$48.4K
Dissenyador de Producte
$21.6K
Gestor de Programes
$26.2K
Vendes
Median $8.1K
Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $109K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
Options

A Unacademy, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)

Tens alguna pregunta? Demana-ho a la comunitat.

Visita la comunitat de Levels.fyi per interactuar amb empleats de diferents empreses, obtenir consells professionals i molt més.

Visita-la ara!

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Unacademy és Gestor d'Enginyeria de Programari amb una compensació total anual de $108,771. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Unacademy és $30,102.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Unacademy

Empreses relacionades

  • BYJU'S
  • Vedantu
  • Upkey
  • upGrad
  • Classplus
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos