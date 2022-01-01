Directori d'empreses
thredUP
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

thredUP Salaris

El salari de thredUP oscil·la entre $91,728 en compensació total anual per a un Gestor de Producte a la banda baixa fins a $226,000 per a un Enginyer de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de thredUP. Darrera actualització: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Analista de Negoci
$134K
Atenció al Client
$101K
Màrqueting
Median $115K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Gestor de Producte
$91.7K
Enginyer de Programari
Median $226K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a thredUP és Enginyer de Programari amb una compensació total anual de $226,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a thredUP és $115,000.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a thredUP

Empreses relacionades

  • Under Armour
  • URBN
  • Poshmark
  • The RealReal
  • Columbia Sportswear
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos