Under Armour Salaris

El salari de Under Armour oscil·la entre $32,401 en compensació total anual per a un Vendes a la banda baixa fins a $284,415 per a un Dissenyador de Moda a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Under Armour. Darrera actualització: 9/21/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $128K
Gestor de Producte
Median $96.8K
Gestor de Ciència de Dades
$240K

Científic de Dades
Median $118K
Dissenyador de Moda
$284K
Recursos Humans
$172K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$165K
Màrqueting
$162K
Operacions de Màrqueting
$86.2K
Enginyer Mecànic
$123K
Reclutador
$107K
Vendes
$32.4K
Analista de Ciberseguretat
$163K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$190K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Under Armour és Dissenyador de Moda at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $284,415. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Under Armour és $144,903.

Altres recursos