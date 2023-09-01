Directori d'empreses
Squid Cloud
Squid Cloud Salaris

El salari mitjà de Squid Cloud és $83,067 per a un Desenvolupament de Negoci . Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Squid Cloud. Darrera actualització: 11/30/2025

Desenvolupament de Negoci
$83.1K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Squid Cloud és Desenvolupament de Negoci at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $83,067. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Squid Cloud és $83,067.

