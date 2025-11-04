Directori d'empreses
Sembcorp Industries
Sembcorp Industries Enginyer de Programari Salaris

La compensació total mitjana de Enginyer de Programari in Singapore a Sembcorp Industries oscil·la entre SGD 106K i SGD 148K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Sembcorp Industries. Última actualització: 11/4/2025

Compensació Total Mitjana

SGD 115K - SGD 139K
Singapore
Rang Habitual
Rang Possible
SGD 106KSGD 115KSGD 139KSGD 148K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Sembcorp Industries?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Sembcorp Industries in Singapore és una compensació total anual de SGD 147,966. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Sembcorp Industries per al rol de Enginyer de Programari in Singapore és SGD 105,872.

