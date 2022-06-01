SADA Salaris

Directori d'empreses
El salari de SADA oscil·la entre $21,128 en compensació total anual per a un Redactor Publicitari a la banda baixa fins a $295,515 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de SADA. Darrera actualització: 9/9/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $175K
Arquitecte de Solucions
Median $230K
Actuari
$99.5K

Redactor Publicitari
$21.1K
Servei al Client
$40.8K
Recursos Humans
$148K
Dissenyador de Producte
$101K
Gestor de Programes
$43.4K
Gestor de Projectes
$138K
Vendes
$160K
Analista de Ciberseguretat
$224K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$296K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a SADA és Gestor d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $295,515. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a SADA és $142,973.

