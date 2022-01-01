Directori d'empreses
Axoni
Axoni Salaris

El salari de Axoni oscil·la entre $155,000 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $165,825 per a un Analista de Negoci a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Axoni. Darrera actualització: 11/17/2025

Enginyer de Programari
Median $155K
Analista de Negoci
$166K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
Options

A Axoni, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Axoni és Analista de Negoci at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $165,825. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Axoni és $160,413.

