Axoni Salaris

El salari de Axoni oscil·la entre $155,000 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $165,825 per a un Analista de Negoci a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Axoni. Darrera actualització: 11/17/2025
A Axoni, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)
