La compensació de Comptable in United States a Reddit totalitza $133K per year per a IC5. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $154K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Reddit. Última actualització: 9/22/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
100%
ANY 1
A Reddit, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 1 anys:
100% s'adquireix en el 1st-ANY (100.00% anual)
Vesting Schedule 100% after year 1.
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Reddit, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Reddit, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)
