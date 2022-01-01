Directori d'empreses
Reddit
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Reddit Salaris

El salari de Reddit oscil·la entre $125,899 en compensació total anual per a un Dissenyador de Producte a la banda baixa fins a $874,000 per a un Enginyer de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Reddit. Darrera actualització: 8/29/2025

Logo de Reddit

$20K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Enginyer de Programari
IC2 $159K
IC3 $266K
IC4 $416K
IC5 $478K
IC6 $874K

Enginyer de Machine Learning

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Gestor de Producte
IC1 $384K
IC3 $211K
IC4 $316K
IC5 $445K
Científic de Dades
IC3 $206K
IC4 $257K
IC5 $363K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

83 47
83 47
Dissenyador de Producte
IC1 $126K
IC4 $265K
IC5 $339K

Dissenyador UX

Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $515K
Vendes
IC3 $176K
IC4 $175K
Gestor de Ciència de Dades
Median $450K
Investigador UX
Median $260K
Analista Financer
Median $140K
Gestor de Projectes
Median $145K
Reclutador
Median $145K
Comptable
Median $154K

Comptable Tècnic

Analista de Dades
$250K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$210K
Gestor de Programes
$201K
Analista de Ciberseguretat
$222K
Arquitecte de Solucions
$147K

Arquitecte de Dades

Gestor de Programes Tècnics
$176K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


Calendari d'Adquisició

100%

ANY 1

A Reddit, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 1 anys:

  • 100% s'adquireix en el 1st-ANY (100.00% anual)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Reddit, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Reddit, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)

Vesting Schedule 100% after year 1.

Tens alguna pregunta? Demana-ho a la comunitat.

Visita la comunitat de Levels.fyi per interactuar amb empleats de diferents empreses, obtenir consells professionals i molt més.

Visita-la ara!

PMF

Reddit에서 보고된 최고 급여 직무는 Enginyer de Programari at the IC6 level이며 연간 총 보상은 $874,000입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Reddit에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $235,959입니다.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Reddit

Empreses relacionades

  • Hinge
  • TuneIn
  • Twitch
  • Credit Karma
  • Hulu
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos