Realtek Semiconductor
La compensació total mitjana de Gestor de Programes Tècnics in Taiwan a Realtek Semiconductor oscil·la entre NT$1.87M i NT$2.6M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Realtek Semiconductor. Última actualització: 9/28/2025

Compensació Total Mitjana

NT$2M - NT$2.36M
Taiwan
Rang Habitual
Rang Possible
NT$1.87MNT$2MNT$2.36MNT$2.6M
Rang Habitual
Rang Possible

NT$5.08M

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Quins són els nivells professionals a Realtek Semiconductor?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Programes Tècnics a Realtek Semiconductor in Taiwan és una compensació total anual de NT$2,602,864. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Realtek Semiconductor per al rol de Gestor de Programes Tècnics in Taiwan és NT$1,868,723.

