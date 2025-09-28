La compensació total mitjana de Gestor de Programes Tècnics in Taiwan a Realtek Semiconductor oscil·la entre NT$1.87M i NT$2.6M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Realtek Semiconductor. Última actualització: 9/28/2025
Compensació Total Mitjana
