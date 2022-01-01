Directori d'empreses
Cerner
Cerner Salaris

El salari de Cerner oscil·la entre $2,387 en compensació total anual per a un Gestor de Producte a la banda baixa fins a $195,640 per a un Vendes a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Cerner. Darrera actualització: 11/14/2025

Enginyer de Programari
Software Engineer $8.7K
Associate Senior Software Engineer $11.8K
Senior Software Engineer $19.6K

Enginyer de Programari Full-Stack

Enginyer de Programari Backend

Consultor de Gestió
Median $58.3K
Arquitecte de Solucions
Median $91.4K

Operacions de Negoci
$53.3K
Analista de Negoci
$49.8K
Atenció al Client
$51.7K
Analista de Dades
$68.7K
Gestor de Ciència de Dades
$58.1K
Científic de Dades
$63.7K
Recursos Humans
$14.1K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$124K
Dissenyador de Producte
Median $100K
Gestor de Producte
$2.4K
Gestor de Programes
Median $95.8K
Vendes
$196K
Enginyer de Vendes
$87.6K
Analista de Ciberseguretat
$140K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$19.3K
Gestor de Programes Tècnics
Median $97.6K
Redactor Tècnic
$88.6K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Cerner és Vendes at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $195,640. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Cerner és $61,012.

