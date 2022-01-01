Proxy Salaris

Directori d'empreses
El salari de Proxy oscil·la entre $100,500 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $184,075 per a un Gestor de Producte a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Proxy. Darrera actualització: 11/28/2025

Gestor de Producte
$184K
Enginyer de Programari
$101K
El rol amb millor retribució reportat a Proxy és Gestor de Producte at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $184,075. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Proxy és $142,288.

