Directori d'empreses
PNC
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

PNC Enginyer de Programari Salaris

La compensació de Enginyer de Programari in United States a PNC oscil·la entre $76K per year per a C1 i $146K per year per a C4. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $86.3K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de PNC. Última actualització: 12/8/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Afegir CompComparar Nivells
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
C1
Associate Software Engineer(Nivell d'Entrada)
$76K
$73.5K
$909
$1.6K
C2
Software Engineer
$90.8K
$90.1K
$0
$703
C3
Senior Software Engineer
$97.5K
$95.7K
$0
$1.9K
C4
Principal Software Engineer
$146K
$135K
$4.2K
$6.8K
Veure 3 Més Nivells
Afegir CompComparar Nivells
Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadesVeure Ofertes de Feina
Salaris de Pràctiques

Contribuir
Quins són els nivells professionals a PNC?

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Enginyer de Programari verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

Títols inclosos

Enviar nou títol

Enginyer de Programari Backend

Enginyer de Programari Full-Stack

Enginyer de Programari d'Assegurament de Qualitat (QA)

Enginyer de Dades

Enginyer de Fiabilitat del Lloc

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a PNC in United States és una compensació total anual de $145,847. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a PNC per al rol de Enginyer de Programari in United States és $85,800.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a PNC

Empreses relacionades

  • Merrill Lynch
  • Raymond James
  • Ameriprise Financial
  • AIG
  • Truist
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/pnc/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.