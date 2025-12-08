La compensació de Enginyer de Programari in United States a PNC oscil·la entre $76K per year per a C1 i $146K per year per a C4. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $86.3K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de PNC. Última actualització: 12/8/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
C1
$76K
$73.5K
$909
$1.6K
C2
$90.8K
$90.1K
$0
$703
C3
$97.5K
$95.7K
$0
$1.9K
C4
$146K
$135K
$4.2K
$6.8K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
Títols inclososEnviar nou títol
