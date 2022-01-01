Directori d'empreses
Pluralsight Salaris

El salari de Pluralsight oscil·la entre $62,559 en compensació total anual per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda baixa fins a $425,850 per a un Èxit del Client a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Pluralsight. Darrera actualització: 11/28/2025

Enginyer de Programari
P2 $117K
P3 $141K
P4 $165K
P5 $217K

Enginyer de Programari Full-Stack

Gestor de Producte
P3 $151K
P4 $189K
P5 $343K
Científic de Dades
Median $157K

Analista de Negoci
Median $86K
Èxit del Client
$426K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$80K
Operacions de Màrqueting
$102K
Gestor de Disseny de Producte
$241K
Gestor de Projectes
$87.1K
Vendes
Median $125K
Enginyer de Vendes
$136K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$62.6K
Arquitecte de Solucions
$136K
Gestor de Programes Tècnics
$116K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Pluralsight, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Pluralsight és Èxit del Client at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $425,850. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Pluralsight és $135,675.

