Playrix
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

Playrix Enginyer de Programari Salaris

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Serbia a Playrix totalitza $59.2K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Playrix. Última actualització: 9/27/2025

Paquet Mitjà
company icon
Playrix
Senior Software Developer
Belgrade, SR, Serbia
Total per any
$59.2K
Nivell
Senior
Base
$59.2K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Anys a l'empresa
4 Anys
Anys d'exp
4 Anys
Quins són els nivells professionals a Playrix?

$160K

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Playrix in Serbia és una compensació total anual de $73,299. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Playrix per al rol de Enginyer de Programari in Serbia és $59,224.

