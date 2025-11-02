Directori d'empreses
La compensació total mitjana de Gestor de Programes in United States a Pandora oscil·la entre $133K i $193K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Pandora. Última actualització: 11/2/2025

Compensació Total Mitjana

$151K - $175K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$133K$151K$175K$193K
Rang Habitual
Rang Possible

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Pandora, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Programes a Pandora in United States és una compensació total anual de $192,780. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Pandora per al rol de Gestor de Programes in United States és $132,840.

