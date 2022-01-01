Directori d'Empreses
Grubhub
Grubhub Salaris

El rang de salaris de Grubhub varia de $19,632 en compensació total anual per a Dissenyador de Producte a l'extrem inferior a $320,000 per a Gerent d'Enginyeria de Programari a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Grubhub. Última actualització: 8/19/2025

$160K

Enginyer de Programari
Software Engineer 1 $140K
Software Engineer 2 $170K
Senior Software Engineer $217K
Staff Software Engineer $272K

Enginyer de programari backend

Enginyer de programari full-stack

Enginyer de fiabilitat de lloc

Gestor de Producte
Product Manager II $165K
Senior Product Manager $196K
Gerent d'Enginyeria de Programari
Median $320K

Científic de Dades
Median $150K
Analista de Negocis
Median $95K
Analista de Dades
Median $140K
Gerent de Ciència de Dades
Median $185K
Comptable
$126K
Operacions de Negocis
$296K
Gerent d'Operacions de Negocis
$125K
Analista Financer
$87.6K
Recursos Humans
$74.6K
Màrqueting
$51K
Operacions de Màrqueting
$103K
Gerent de Socis
$115K
Dissenyador de Producte
$19.6K
Gerent de Programa
$160K
Reclutador
$101K
Vendes
$128K
Arquitecte de Solucions
$85.6K

Arquitecte de dades

Gerent de Programa Tècnic
$101K
Investigador UX
$98K
Calendari d'Adquisició

40%

ANY 1

30%

ANY 2

15%

ANY 3

15%

ANY 4

Tipus d'accions
RSU

A Grubhub, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 40% s'adquireix en el 1st-ANY (40.00% anualment)

  • 30% s'adquireix en el 2nd-ANY (7.50% trimestralment)

  • 15% s'adquireix en el 3rd-ANY (3.75% trimestralment)

  • 15% s'adquireix en el 4th-ANY (3.75% trimestralment)

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'accions
RSU

A Grubhub, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anualment)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestralment)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestralment)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestralment)

PMF

El rol més ben pagat informat a Grubhub és Gerent d'Enginyeria de Programari amb una compensació total anual de $320,000. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Grubhub és de $127,379.

