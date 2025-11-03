Directori d'empreses
Palo Alto Networks
Palo Alto Networks Gestor de Projectes Salaris

El paquet de compensació mitjà de Gestor de Projectes in United States a Palo Alto Networks totalitza $113K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Palo Alto Networks. Última actualització: 11/3/2025

Paquet Mitjà
Palo Alto Networks
Project Coordinator
Dallas, TX
Total per any
$113K
Nivell
L7
Base
$90K
Stock (/yr)
$13K
Bonus
$10K
Anys a l'empresa
1 Any
Anys d'exp
7 Anys
Quins són els nivells professionals a Palo Alto Networks?
Últimes Enviaments de Salaris
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Palo Alto Networks, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Projectes a Palo Alto Networks in United States és una compensació total anual de $401,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Palo Alto Networks per al rol de Gestor de Projectes in United States és $100,000.

Altres recursos