Twilio Salaris

El salari de Twilio oscil·la entre $25,870 en compensació total anual per a un Recursos Humans a la banda baixa fins a $623,924 per a un Enginyer de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Twilio. Darrera actualització: 10/17/2025

Enginyer de Programari
IC1 $148K
IC2 $217K
IC3 $279K
IC4 $493K
IC5 $582K
IC6 $624K

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Enginyer de Dades

Enginyer de Software de Producció

Gestor de Producte
L2 $169K
L3 $225K
L4 $409K
L5 $328K
L6 $574K
Gestor d'Enginyeria de Programari
M3 $267K
M4 $386K
M5 $543K
M6 $559K

Vendes
L2 $174K
L3 $222K
L4 $264K
L5 $385K

Executiu de Comptes

Dissenyador de Producte
L2 $127K
L3 $192K
L4 $236K
L5 $260K

Dissenyador UX

Reclutador
L2 $112K
L3 $160K
L4 $180K
L5 $273K
Màrqueting
L3 $145K
L4 $241K
Analista de Dades
Median $142K
Enginyer de Vendes
Median $256K
Científic de Dades
Median $303K
Analista Financer
Median $170K
Gestor de Disseny de Producte
Median $225K
Gestor de Programes
Median $189K
Analista de Negoci
Median $150K
Servei al Client
Median $96K
Gestor de Projectes
Median $248K
Comptable
$103K

Technical Accountant

Assistent Administratiu
$175K
Operacions de Negoci
$272K
Gestor d'Operacions de Negoci
$304K
Desenvolupament de Negoci
$246K
Cap d'Estat Major
$195K
Operacions de Servei al Client
$220K
Èxit del Client
$75.3K
Gestor de Ciència de Dades
$89.1K
Recursos Humans
$25.9K
Information Technologist (IT)
Median $108K
Jurídic
$151K
Operacions de Màrqueting
$207K
Revenue Operations
$221K
Cybersecurity Analyst
$231K
Arquitecte de Solucions
$195K
Technical Account Manager
Median $220K
Gestor de Programes Tècnics
$179K
Redactor Tècnic
$238K
Investigador UX
$126K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Twilio, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Twilio, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Twilio, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Twilio és Enginyer de Programari at the IC6 level amb una compensació total anual de $623,924. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Twilio és $220,710.

